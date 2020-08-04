Пенсионный фонд перечислит по 10 тысяч рублей семьям с детьми в августе

Российские семьи смогут получить выплаты на детей от 3 до 16 лет после 5 августа, рассказали в Пенсионном фонде РФ.

На финансовую поддержку от государства смогут рассчитывать семьи, еще не успевшие подать заявление на предоставление единовременного пособия, которое ввел во время пандемии президент России Владимир Путин.

Выплаты в течение последних двух месяцев перечислили большинству российских детей. Деньги получили порядка 90% всех семей в стране, передает ФАН.

Граждан, которые не оформили пособия, найдут сотрудники Пенсионного фонда. В основном это семьи из северных и горных районов РФ, которые не подали заявления из-за проблем со связью и транспортной доступностью. Им выплатят сразу 20 тысяч рублей после 5 августа, отметили в ПРФ.