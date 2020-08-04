Лукашенко подтвердил намерения провести референдум по Конституции в Минске

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свои намерения провести республиканский референдум и изменить Конституцию республики. Об этом сказано в его предвыборной программе, опубликованной в государственной газете "Звезда".

Он подчеркнул, что по мере изменений в Белоруссии, менялся и народ. Готовность белорусов взять ответственность, степень которой установит сам народ, за судьбу республики очевидна.

"Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Давайте начнем с конституции", - заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что граждане республики в ходе общенационального обсуждения определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов госвласти, передает РИА Новости.