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8:44   4 Августа 2020
Политика

Сенатор Круз рассказал об ущербе для США и Европы от "Северного потока — 2"

Сенатор Круз рассказал об ущербе для США и Европы от "Северного потока — 2"

Намерение "ввести любые санкции", чтобы не допустить окончания строительства "Северного потока — 2" выразил американский сенатор Тед Круз. Он также попросил госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео подтвердить это решение.

С речью политика ознакомился RT. Тед Круз заявил, что если проект трубопровода успешно завершится, то за ним последуют катастрофические последствия для экономических интересов и национальной безопасности стран США и Европы.

Помпео ранее делал заявление о возможности распространения действия закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который распространяется на "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока".

Палата представителей Конгресса США утвердила проект бюджета по обороне на 2021 финансовый год, который содержит поправки об усилении санкций против российского газопровода.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #санкции #газопровод #северный поток 2

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