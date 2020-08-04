Польша становится антироссийским плацдармом в Европе для США — Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал увеличение американского военного контингента в Польше для "российского сдерживания". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Третьего августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон направил в Польшу дополнительную поддержку в размере тысячи военных. Сейчас там находятся 4,5 тыс. солдат США

Пушков заявил, что Польша становится военной опорой в Европе против России. По его словам, антироссийских настроенная польская элита ликует.

Сенатор отметил, что его не удивит, если вслед за военными в Польшу перебросят и атомные авиационные бомбы. По его словам, этот сценарий может подорвать безопасность Польши, которая и так находится в безопасности.