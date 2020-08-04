Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Инфекционист прогнозирует всплеск заболеваемости COVID-19 из-за туристов

Инфекционист прогнозирует всплеск заболеваемости COVID-19 из-за туристов

 Счетная палата объяснила, почему в регионах РФ плохие дороги

Счетная палата объяснила, почему в регионах РФ плохие дороги
Польша становится антироссийским плацдармом в Европе для США — Пушков

Польша становится антироссийским плацдармом в Европе для США — Пушков

 Украина "провалилась" на пути к экономическому росту

Украина "провалилась" на пути к экономическому росту
Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

 Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии
Инфекционист прогнозирует всплеск заболеваемости COVID-19 из-за туристов

Инфекционист прогнозирует всплеск заболеваемости COVID-19 из-за туристов

 Счетная палата объяснила, почему в регионах РФ плохие дороги

Счетная палата объяснила, почему в регионах РФ плохие дороги
Польша становится антироссийским плацдармом в Европе для США — Пушков

Польша становится антироссийским плацдармом в Европе для США — Пушков

 Украина "провалилась" на пути к экономическому росту

Украина "провалилась" на пути к экономическому росту
Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

 Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии
8:01   4 Августа 2020
Политика

Польша становится антироссийским плацдармом в Европе для США — Пушков

Польша становится антироссийским плацдармом в Европе для США — Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал увеличение американского военного контингента в Польше для "российского сдерживания". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Третьего августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон направил в Польшу дополнительную поддержку в размере тысячи военных. Сейчас там находятся 4,5 тыс. солдат США

Пушков заявил, что Польша становится военной опорой в Европе против России. По его словам, антироссийских настроенная польская элита ликует.

Сенатор отметил, что его не удивит, если вслед за военными в Польшу перебросят и атомные авиационные бомбы. По его словам, этот сценарий может подорвать безопасность Польши, которая и так находится в безопасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #польша #пушков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...