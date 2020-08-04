Украина "провалилась" на пути к экономическому росту

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович выразил мнение, что 2019 год стал для Украины переломным. Власти буквально тянут страну вниз.

Колтунович напомнил о высоких темпах экономического роста в 2004 году. Однако после того, как к власти пришел Виктор Ющенко, экономика Украины обвалилась.

В период с 2010 по 2013 год прежние темпы удалось восстановить, цикл завершился в плюс. Но страну ждал очередной обвал, который произошел с 2014 по 2019 год. Украина до сих пор после него не реабилитировалась — минус 11% падения валового внутреннего продукта во втором квартале 20-го года.