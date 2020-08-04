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7:15   4 Августа 2020
Общество

Инфекционист прогнозирует всплеск заболеваемости COVID-19 из-за туристов

Инфекционист прогнозирует всплеск заболеваемости COVID-19 из-за туристов

Рост заболеваемости коронавирусом из-за возвращения туристов с курортов возможен осенью. Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

Эксперт в беседе с "Известиями" отметила, это связано с тем, что туристы на отдыхе не следуют мерам осторожности. При этом число заболеваемости не будет высоким — стоит учитывтаь тот факт, что какая-то часть людей уже переболела.

Кожевникова отмечает, что в России улучшилась диагностика коронавируса, а система здравоохранения демонстрирует полную готовность.

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Автор: Ирина Большунова
#туризм #маски #коронавирус

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