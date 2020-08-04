Немцы показали "убийцу" российского танка "Армата"

Немецкий концерн Rheinmetall опубликовал видео в Twitter, на котором запечатлен британский боевой танк Challenger 2, получивший новые броню и пушку. Агентство Defence Express окрестило показанное Германией оружие "убийцей" танка Т-14 "Армата".

Разработку танковой пушки начали в 2015 году, через год оружие представили на выставке Eurosatory 2016. Предполагается, что новой пушкой оснастят танки Challenger 2, Leopard-2 и Main Ground Combat System, пишет "Лента.ру".

Авторы Defence Express отмечают, что пушка отличается от предыдущих аналогичных изделий повышенной пробиваемостью брони, поэтому она способна противостоять российским танкам Т-14 "Армата", тяжелым боевым машины пехоты Т-15 "Армата", а также Т-72 и ​​Т-90.