"Северному потоку — 2" не помешает наложенный Польшей штраф

Наложенный Польшей из-за строительства "Северного потока — 2" штраф не помешает строительству газопровода. Об этом сообщил эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на 213 миллионов злотых. Это равно 50 миллионам евро. "Газпром" пообещал обжаловать это решение.

Митрахович уверен, что произошедшее не явления "принципиальной новостью" — штраф не меняет фундаментально расклады. Специалист заявил, что Варшава приложила немало усилий, чтобы сорвать постройку "Северного потока — 2". По его мнению, Польша ищет в молодом праве ЕС зацепки для этого.

Эксперт в беседе с изданием "Вечерняя Москва" напомнил, что именно Польша нашла пункт о том, что нельзя создать компанию-консорциум, которая строила бы "Северный поток — 2" без согласия с Варшавой. Это связано с тем, что организациям, которые будут строить проект, предстоит работать и в Польше.

Митрахович уверен, что на строительстве "Северного потока — 2" могут отражаться "сюжеты, связанные США".