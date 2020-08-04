Счетная палата объяснила, почему в регионах РФ плохие дороги

Результаты проверки Счетной палаты РФ показали, что на содержание региональных дорог выделяется в восемь раз меньше денег, чем на федеральные, несмотря на их большую протяженность. Об этом пишет РБК.

Согласно данным палаты, в среднем на содержание 1 километра дорожной сети федерального значения в минувшем году было потрачено 2,2 миллиона рублей, а на 1 километр региональных дорог – 288 тысяч рублей. Подчеркивается, что менее половины региональных и муниципальных дорог соответствуют нормативам.

Сейчас в законе не закреплены критерии отнесения дорог к определенному уровню их содержания, пишет РБК со ссылкой на доклад палаты. Также не прописаны методики распределения бюджетных средств на их ремонт.