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5:10   4 Августа 2020
Политика

Системы ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля в небе над Дамаском

Системы ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля в небе над Дамаском

Израиль нанес ракетный удар по позициям Сирийской арабской армии (САА) к юго-западу от Дамаска в понедельник, 3 августа. Системы ПВО Сирии успешно отразили атаку.

Израильская атака стала ответом на попытку четырех боевиков заложить взрывное устройство на границе между Сирией и оккупированными Израилем Голанскими высотами. Израиль сообщил об уничтожении этих боевиков. Системы ПВО Сирии открыли огонь по вражеским целям. Об этом сообщает правительственное телевидение Сирии.

"Армия Израиля считает правительство Сирии ответственным за все действия на сирийской территории и будет продолжать решительно действовать против любых нарушений суверенитета", — заявили представители армии Израиля.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #политика #израиль #пво сирии

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