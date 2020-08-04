Системы ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля в небе над Дамаском

Израиль нанес ракетный удар по позициям Сирийской арабской армии (САА) к юго-западу от Дамаска в понедельник, 3 августа. Системы ПВО Сирии успешно отразили атаку.

Израильская атака стала ответом на попытку четырех боевиков заложить взрывное устройство на границе между Сирией и оккупированными Израилем Голанскими высотами. Израиль сообщил об уничтожении этих боевиков. Системы ПВО Сирии открыли огонь по вражеским целям. Об этом сообщает правительственное телевидение Сирии.