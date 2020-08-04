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4:42   4 Августа 2020
Общество

Более миллиона россиян подтвердили права на пенсионные льготы в ПФР

Более миллиона россиян подтвердили права на пенсионные льготы в ПФР

Пенсионный фонд РФ за шесть месяцев 2020 года подтвердил право на различные меры социальной поддержки и льготы граждан предпенсионного возраста по 1,2 миллиона заявлений. Об этом сообщает ПФР.

Соответствующая информация направлялись органам власти и ведомствам, предоставляющим льготы, либо напрямую самим предпенсионерам. Наиболее крупный объем подтверждающих сведений с начала года был направлен центрам занятости, которые реализуют программы переобучения и повышения квалификации для предпенсионеров.

ПФР для этих целей с января подтвердил центрам занятости напрямую и через ЕГИССО статус 932 тыс. человек. Если же предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения о правах на льготы, он может сделать это в представительствах ПФР или через личный кабинет на сайте.

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Автор: Яна Либерман
#пенсии #льготы #пфр

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