Более миллиона россиян подтвердили права на пенсионные льготы в ПФР

Пенсионный фонд РФ за шесть месяцев 2020 года подтвердил право на различные меры социальной поддержки и льготы граждан предпенсионного возраста по 1,2 миллиона заявлений. Об этом сообщает ПФР.

Соответствующая информация направлялись органам власти и ведомствам, предоставляющим льготы, либо напрямую самим предпенсионерам. Наиболее крупный объем подтверждающих сведений с начала года был направлен центрам занятости, которые реализуют программы переобучения и повышения квалификации для предпенсионеров.

ПФР для этих целей с января подтвердил центрам занятости напрямую и через ЕГИССО статус 932 тыс. человек. Если же предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения о правах на льготы, он может сделать это в представительствах ПФР или через личный кабинет на сайте.