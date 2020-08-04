Новый формат номеров для автомобилей и мотоциклов будет разрешен в России

Новый формат номеров для американских и праворульных японских автомобилей, а также мотоциклов, будет доступен в России с 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Согласно требованию ГОСТа Р 50577-2018, который вступает в силу, для водителей мотоциклов будут доступны новые размеры номеров. Водители ретро и спортивных автомобилей также получат новые отличительные знаки. Мопеды впервые получат специальные государственные номера. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве сообщили, что автолюбители для получения новых номеров должны сами обратиться в соответствующую организацию. Уточняется, что Росстандарт не будет заниматься регулированием выдачи и замены номеров.