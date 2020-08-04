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3:42   4 Августа 2020
Экономика

Stratfor: американская экономика обречена на длительный кризис

Stratfor: американская экономика обречена на длительный кризис

Соединенные Штаты на время забудут о своем "глобальном влиянии" и сосредоточатся на внутренних проблемах. Американской экономике грозит длительный кризис. Об этом написало издание Stratfor.

Затянувшийся кризис, как отмечают аналитики издания, чреват долгосрочными последствиями для федеральных расходов. Это может подорвать способности Вашингтона оказывать глобальное влияние, информирует "ИноСМИ".

Рост экономики США начал замедляться еще до пандемии коронавируса. Рекордный спад случился в период с апреля по июнь. Перспективы американской экономики в связи с этим остаются безрадостными. Stratfor не исключает, что в четвертом квартале произойдет очередной спад. ВВП страны с высокой долей вероятности не сможет восстановить "допандемические" показатели еще долгие годы.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #экономический кризис #ввп сша

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