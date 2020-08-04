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3:08   4 Августа 2020
Общество

Клишас: работа над законопроектом о домашнем насилии еще не закончена

Клишас: работа над законопроектом о домашнем насилии еще не закончена

Совет Федерации вернется к работе над проектом закона о профилактике семейно-бытового насилия. Это произойдет нынешней осенью, заявил российский сенатор Андрей Клишас.

Широкое общественное обсуждение законопроекта прошло в ноябре прошлого года. Поступило более десятка тысяч комментариев и предложений. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась, что работа над документом идет непросто. Она заявила о необходимости найти компромисс и свести непримиримые точки зрения.

"Осенью мы к этой теме вернемся и обязательно найдем правильный баланс интересов в этой непростой истории", — подчеркнул Клишас.

Задача Совета Федерации — разработать систему профилактических мер, которые поспособствуют, чтобы люди не подвергались домашнему насилию. Информацией об этом сенатор поделился с "Парламентской газетой".

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Автор: Илья Романович
#совфед #домашнее насилие #клишас

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