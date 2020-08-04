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2:42   4 Августа 2020
Политика

СМИ: КНДР продолжает создание ядерного оружия

СМИ: КНДР продолжает создание ядерного оружия

Северная Корея продолжает вести работы по созданию ядерного оружия. Некоторые страны предполагают, что КНДР могла сделать ядерные установки небольшого размера. Об этом сообщило агентство Reuters.

Независимые эксперты, контролирующие санкции ООН, подготовили доклад с выводами некоторых стран относительно вооружения КНДР. Они считают, что испытания, проводимые в Северной Корее, помогли ей создать ядерные устройства такого размера, что они помещаются в боеголовку баллистических ракет. Об этом пишет РИА Новости.

Предварительные выводы доклада были показаны в понедельник Комитету по санкциям Северной Кореи Совета Безопасности ООН. Ким Чен Ын заявлял, что ядерное оружие поможет стране навсегда обеспечить жизнь без войны.

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Автор: Илья Романович
#кндр #оон #ядерное оружие

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