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2:11   4 Августа 2020
Общество

Жена Энди Картрайта после смерти мужа писала поклоннице рэпера с его аккаунта

Жена Энди Картрайта после смерти мужа писала поклоннице рэпера с его аккаунта

Жена Энди Картрайта вела переписку от имени рэпера с его поклонницей, к которой она ревновала своего мужа.

Жена погибшего Энди Картрайта 36-летняя Марина Кохал, по предварительной версии, вела переписку с девушкой, которую считала любовницей своего супруга, уже после того, как умер музыкант. Известно, что девушка являлась поклонницей не только Энди Картрайта, она посещала и делала фото с многими известными музыкантами, выкладывая фотографии в социальных сетях. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Защита жены рэпера считает, что девушка была просто поклонницей и их последнее общение в соцсетях было в марте 2020 года. Издание пишет, что Кохал ранее выкладывала видео, в котором рассказывала, что нужно делать при обнаружении измены и как правильно общаться с мужем или любовницей в подобной ситуации.

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Автор: Руслан Неглинный
#расчленение #рэп #картрайт

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