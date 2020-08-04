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1:40   4 Августа 2020
Общество

Пенсионеры с 1 октября будут получать выплаты на карты "Мир"

Пенсионеры с 1 октября будут получать выплаты на карты "Мир"

Выплаты и пособия будут перечисляться пенсионерам только на карту "Мир" с 1 октября 2020 года. Все остальные карты не будут принимать пенсии. Изменение отразится на гражданах, кто изначально получал пенсию на банковскую карту.

ПФР будет перечислять пенсии только на банковские карты "Мир". Тем, кто не успеет оформить карту до 1 октября пенсия будет приходить на специальный счет. Об этом пишет издание "Вечерний трамвай".

Дата получения выплат при переходе на новую карту не изменится, отмечают в ПФР. Платежная система "Мир" работает только на территории Российской Федерации. Пенсионеры, живущие за границей, должны узнать условия перевода пенсии у организации, где была открыта пенсионная банковская карта.

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Автор: Руслан Неглинный
#пенсия #пенсионеры #1 октября

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