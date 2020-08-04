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Польша критикует ФРГ за финансирование РФ с помощью "Северного потока — 2"

Польша критикует ФРГ за финансирование РФ с помощью "Северного потока — 2"

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1:03   4 Августа 2020
Политика

Польша критикует ФРГ за финансирование РФ с помощью "Северного потока — 2"

Польша критикует ФРГ за финансирование РФ с помощью "Северного потока — 2"

Польше не нравятся определенные российско-немецкие проекты. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что в правящей партии есть определенные фракции, в которых существуют различные мнения на тему отношений его страны с Германией.

Глава польского правительства отметил, что Польша, несмотря на это, не может одобрить проект газопровода "Северный поток — 2". Он заявил, что в стране не царит антироссийская риторика, однако данный проект негативно расценивается правительством.

Украина "переживает атаки россиян" уже несколько лет, заявил Моравецкий. Политик подчеркнул, что по этой причине оба "Северных потока" представляют для региона опасность. По его словам, по этой причине Польша критикует Германию.

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Автор: Василий Пименов
#польша #германия #Северный поток — 2

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