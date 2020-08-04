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0:32   4 Августа 2020
Общество

Вдова погибшего Энди Картрайта взята под арест на два месяца

Вдова погибшего Энди Картрайта взята под арест на два месяца

Жену умершего в Петербурге рэпера Энди Картрайта арестовали на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Смольнинский районный суд избрал в качестве меры пресечения Марине Кохал заключение под стражу.

Защита считает, что "убийство из ревности" в качестве мотива преступления "искусственно сформулирован". Адвокат Ирина Скурту отметила, что у Кохал был небольшой конфликт с супругом, когда тот пришел пьяным, но он был исчерпан.

Сторона потерпевших требовала приобщить к делу переписку репера с подругой Надеждой Романенко. Подчеркивалось, что у них были романтические отношения, а жена знала о них.

Адвокаты Кохал настаивают, что переписка не свидетельствует об измене Картрайта. Последний раз рэпер переписывался с Романенко в марте. Скурту заявила, что нет каких-либо данных об угрозах со стороны Кохал в адрес Романенко. Она попросила, чтобы в отношении женщины был избран домашний арест, отмечает РИА Новости.

Представитель потерпевших заявил, что под домашним арестом обвиняемая может скрыться. Он также отметил, что Картрайт и Кохал постоянно ссорились. Он выразил убеждение, что обвиняемая сделала все, чтобы затруднить проведение экспертизы тела убитого рэпера.

Кохал в свою очередь заявила, что после смерти мужа обращалась в службу спасения. Она заявляет о своей невиновности в убийстве и призналась, что хочет возвращения к ребенку. Защита обвиняемой пообещала обжаловать данное решение.

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Автор: Юлия Яковлева
#суд #картрайт #Кохал

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