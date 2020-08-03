Вострецов назвал "везением" для Красносельского района Петербурга арест Коваля
Депутат Госдумы Сергей Вострецов считает, что арест петербургского коллеги можно объяснить "сложным" районом, которому "везет на коррупционеров".
Петербургский парламентарий Роман Коваль, который был задержан 30 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, проведет под арестом ближайшие два месяца. Соответствующее решение в понедельник днем, 3 августа, принял суд, информирует Nation News.
Бывший помощник депутата петербургского ЗакСа Андрей Гришин в этом деле проходит как соучастник. Следствие утверждает, что Коваль в период с 2018 по 2020 год получил от одного из местных предпринимателей крупную сумму денежных средств за оперирование своим служебным положением при выделении средств из бюджета.
В ходе расследования было установлено, что размер взятки составлял пятую часть от выделенных бюджетных денег. Правонарушения были зафиксированы в государственных контрактах на поставку медицинского оборудования в больницы города. Председатель парламента Северной столицы Вячеслав Макаров никак не стал комментировать случившееся. Депутат Госдумы Сергей Вострецов считает, что дело в "сложном" районе.
"Везет нашему Красносельскому району на коррупционеров", — заявил парламентарий, а после посоветовал Макарову проработать кадровую политику.
Вострецов считает, что средства, которые сегодня распределяют депутаты, необходимо передать на уровень муниципалитетов. Законодателям необходимо сосредоточиться на личных должностных обязательствах.
В завершении парламентарий посоветовал правоохранителям обратить внимание на представителя ЗакСа Сергея Никешина. Вострецов напомнил, что именно по его программе строился спортивный комплекс, превратившийся в ТЦ, владельцем которого является дочка "слуги народа".