На фоне американского преследования ФАН пригласил за стол переговоров лица, которые, по мнению Вашингтона, пытались повлиять на результаты выборов президента США 2016 года. Главный вопрос – что они думают о новых обвинениях.

Американское правительство безосновательно пыталось обвинить во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году компанию "Конкорд", которая принадлежит российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер несколько лет искал доказательства "вмешательства", но ни одного факта так и не предоставил. Несмотря на это, Минфин и Минюст США наложили санкции на 16 граждан России.

Британское издание Bellingcat пыталось выяснить у корреспондентов Федерального агентства новостей (ФАН) и агентства USA Really, имеет ли причастность их руководство к распространению новостей, которые могли бы повлиять на позицию граждан США в преддверии американских выборов в 2020 году. Питер ван Хьюс пытался давить, а затем подкупить российских журналистов. В ответ на его провокации ФАН обнародовал разоблачающую статью о его фальсификациях.

Позже другой представитель Bellingcat, Христо Грозев, сообщил о "расследовании", в рамках которого он намерен найти следы так называемой "Фабрики троллей". В своих соцсетях он опубликовал первые "результаты": якобы эссе будущих "троллей" при приеме на работу в "Агентство Интернет-Исследований".

На фоне американского преследования ФАН пригласил за круглый стол россиян, которые, по версии Вашингтона, пытались повлиять на результаты выборов президента США 2016 года. Главный вопрос – что они думают о новой попытке обвинить их уже в следующем "вмешательстве", а также о старых обвинениях.

Расследование британской организации – очередная "охота на ведьм", выразил мнение Джейхун Насими Оглы Асланов. Он подчеркнул, что ни в 2016, ни в 2020 году никакого вмешательства в выборы США не было и нет. Новые обвинения ни в чем невинных людей нужны для очередного политического хайпа.

Еще один участник круглого стола Михаил Быстров убежден, что зарубежные СМИ попросту используют россиян в своей политической игре, иначе говоря — "нашли крайних". Вадим Подкопаев также не нашел причин, которые бы объясняли травлю со стороны США.

Главный бухгалтер ФАН Елена Хусяйнова получила обвинения со стороны США, хотя сама она даже не знает "как вмешиваться в американские выборы".

Глава попечительского совета Медиагруппы "Патриот" Евгений Пригожин напомнил об ожесточенной борьбе между демократами и республиканцами в США. Именно на ее фоне активно раскручивается "тема вмешательства".

"По поводу вмешательства. IRA не существует. Это все фальсификации иностранных спецслужб, сделанные после позорного поражения Хиллари Клинтон на президентских выборах. Поэтому Христо Грозев из Bellingcat и выкладывает различные фейки, которые некому опровергать. Ведь объединения людей, о котором они говорят, нет. В России это называется фальсификацией. Мы готовы идти в суды Российской Федерации и США, где, как показал мой опыт, можно отстоять правду. В США сейчас новые выборы, и между демократами и республиканцами идет ожесточенная борьба. Поэтому вновь и раскручивается тема вмешательства. Это делается, чтобы минимизировать последствия ошибок демократов. Им нужна новая вакханалия в СМИ вокруг вмешательства русских. Тогда никто не станет оценивать их собственные действия", - заявил Евгений Пригожин.

ФАН обещает и дальше следить за попытками западных спецслужб раскрутить историю с якобы "вмешательством" россиян в выборы президента США.