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22:46   3 Августа 2020
Политика

Политика Японии по Курилам может ужесточиться после ухода Синдзо Абэ

Политика Японии по Курилам может ужесточиться после ухода Синдзо Абэ

Востоковед Дмитрий Стрельцов предрек ужесточение политики Японии по Курилам после ухода японского премьер-министра Синдзо Абэ с поста. Об этом пишет "ПолитЭксперт".

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО отметил, что Абэ постепенно будет ослаблять свой интерес к проблематике Курил, поскольку он не может добиться в ней своих целей. Он заявил, что политик пребывает у власти последний год и покинет свой пост к 2021 году.

Стрельцов полагает, что Абэ, вероятнее всего, сосредоточится на позитивной повестке, к которой не относится курильский вопрос. Благодаря этому он обеспечит своей партии популярность.

Востоковед в беседе с "ПолитЭкспертом" отметил, что следующий премьер уже с высокой долей вероятности будет более жестко относиться к РФ и вернется к позиции "никаких уступок".

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Автор: Борис Нестеров
#япония #синдзо абэ #курилы

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