Политика Японии по Курилам может ужесточиться после ухода Синдзо Абэ

Востоковед Дмитрий Стрельцов предрек ужесточение политики Японии по Курилам после ухода японского премьер-министра Синдзо Абэ с поста. Об этом пишет "ПолитЭксперт".

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО отметил, что Абэ постепенно будет ослаблять свой интерес к проблематике Курил, поскольку он не может добиться в ней своих целей. Он заявил, что политик пребывает у власти последний год и покинет свой пост к 2021 году.

Стрельцов полагает, что Абэ, вероятнее всего, сосредоточится на позитивной повестке, к которой не относится курильский вопрос. Благодаря этому он обеспечит своей партии популярность.

Востоковед в беседе с "ПолитЭкспертом" отметил, что следующий премьер уже с высокой долей вероятности будет более жестко относиться к РФ и вернется к позиции "никаких уступок".