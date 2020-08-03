Минздрав перечислил регионы РФ с низким уровнем наркомании

Заболеваемость населения наркоманией сокращается в России уже последние несколько лет, сообщает Министерство здравоохранения.

Наибольшие показатели зафиксированы в Приморском крае (36,7), Сахалинской (28,6) и Амурской (24,5) областях. Около двух лет результаты держатся на одном уровне в Севастополе (20,5%), Тамбовской (17,8%) и Сахалинской (17,4%) областях. В России уровень ремиссии от одного до двух лет составляет 13,8%, более двух лет — 11,2%.

Общие показатели ремиссии и эффективность работы наркологических клиник зависят от социально-экономической ситуации. Об этом сообщила профессор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко. Подробная информация размещена на сайте NEWS.ru.