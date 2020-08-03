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21:20   3 Августа 2020
Политика

Эксперт Бабин рассказал об уязвимом месте Северо-Крымского канала

Эксперт Бабин рассказал об уязвимом месте Северо-Крымского канала

Технических препятствий для работы Северо-Крымского канала нет, он готов к приему днепровской воды, несмотря на наличие одного уязвимого места. Об этом сообщил бывший представитель президента Украины Борис Бабин.

Он также отметил, что это гидрологическое сооружение "не боится ни кустиков, ни трещин в бетонных плитах".

Но несмотря на плюсы, у сооружения остается одно уязвимое место — насосные подстанции. С 2014 года они не были разграблены и на сегодняшний день находятся под охраной. Как заверил Бабин, их установка займет несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости.

28 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что угрозы дефицита воды для большинства районов полуострова нет. Об этом информирует RT.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #крым #водоснабжение #северо-крымский канал

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