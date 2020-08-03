Трамп рассказал, что его тепло встретили в Техасе и Флориде

Американский лидер Дональд Трамп похвастался тем, как его встретили в Техасе и Флориде в рамках кампании по переизбранию на пост президента США. Своим восторгом он поделился в Twitter-аккаунте.

По словам главы США, в этих штатах его встретило большое число сторонников. Они собрались вдоль дорог и ликовали при его виде. Толпа по размерам была даже больше, чем в 2016 году, подчеркнул он. Также Трамп сообщил о том, что не увидел там никаких сторонников кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он раскритиковал СМИ за то, что ранее они опубликовали информацию о равной поддержке кандидатов.

1 августа управление по вопросам этики при правительстве США опубликовало финансовую выписку о доходах Трампа за 2019 год. Об этом информирует RT.