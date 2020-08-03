СМИ подметили резкую смену отношения Рашкина к протестам в Хабаровске

Акции протеста в Хабаровске продолжаются в течение нескольких недель и привлекают внимание многих людей.

В город приезжают представители несистемной оппозиции, некоторые деятели ограничиваются только словесной поддержкой митингующих.

Позиция главы московского горкома КПРФ и депутата Госдумы Валерия Рашкина привлекла внимание многих средств массовой информации.

Сначала депутат выступал за арест экс-губернатора Хабаровского края, отметив, что еще три года назад он говорил о незаконном владении Фургалом и его супругой активами предприятия "Амурсталь", пишет "ПолитЭксперт".

Когда стало очевидно, что поддержка Фургала идет в расход с позицией Кремля по данному вопросу, мнение Рашкина тут же изменилось. Для него бывший губернатор края вдруг стал "жертвой" государственной машины, однако словами поддержка Фургала главой московского горкома КПРФ и закончилась.