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20:18   3 Августа 2020
Политика

Зеленский усомнился в эффективности программ правительства из-за COVID-19

Зеленский усомнился в эффективности программ правительства из-за COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что программы украинского правительства "предметно помогают" значительной части населения страны, доходы которой упали из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил сегодня на совещании.

Ранее министр экономики страны Игорь Петрашко выступил с докладом для лидера Украины относительно экономических мер, которые направлены на помощь гражданам государства, передает REGNUM.

"Правительство возмещает две трети зарплаты 358 тысяч граждан, трудоустроенных 180 тысячами физлиц-предпринимателей, которые находятся в вынужденных временных отпусках, поэтому потеряли источник дохода", — заявил Петрашко.

Он добавил, что власти страны максимально упростили выплаты по безработице, что помогает получить их 510 тыс. украинцев.

Лидер Украины признал, что это "красиво звучит", однако в целом, по его данным, граждане страны сегодня получают гораздо меньше, чем раньше. Он отметил, что государство должно давать либо возможность делать что-то самому, либо обеспечивать рабочими местами.

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Автор: Яна Либерман
#украина #зеленский #Петрашко

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