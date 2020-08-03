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19:56   3 Августа 2020
Общество

Премии стали способом финансирования либеральных СМИ в обход закона

Премии стали способом финансирования либеральных СМИ в обход закона

Российские корреспонденты либеральных изданий нарушают закон РФ об иноагентах, получая премии различных западных фондов, тем самым обходя прямое финансирование с Запада.

Оппозиционные издания в России могут в обход закона об иноагентах, согласно которому запрещается финансирование медиаресурсов из-за рубежа, получать денежные средства с помощью работающих в них журналистов.

Так, признанный в России нежелательной организацией чешский Фонд инвестирования в развитие СМИ (Media Development Investment Fund) присуждает представителям прессы премию European Press Prize, размер которой составляет 10 тысяч евро, в нескольких категориях: за расследование, за мнение, за выдающиеся заслуги и за неординарный подход к развитию журналистики, пишет ФАН.

В прошлом году в этой премии отличились такие российские журналисты, как Екатерина Фомина ("Новая газета") и Роман Доброхотов (The Insider). Что касается 2020 года, то в этом году премии удостоились Ольга Чуракова ("Такие дела"), Алексей Поликовский ("Новая газета"), Алла Константинова ("Медиазона").

Несмотря на то, что таким образом прозападные либеральные издания получают финансирование из-за рубежа, согласно российскому законодательству, их журналистов можно привлечь к административной ответственности за сотрудничество с иностранной неправительственной организацией, которая признана нежелательной на территории РФ.

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Автор: Ирина Большунова
#фан #иноагенты #либеральные сми

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