Компания туристов с Украины подверглась нападению на пляже Момо в турецком городе Чешме, что в 80 километрах от Измира. Среди отдыхающих были девушки, в том числе известная украинская модель Дарья Кирилюк.

Дарья, ее молодой человек и их друзья получили серьезные травмы. Напали на них сотрудники службы безопасности пляжа. Об этом девушка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Причина нападения охранников на компанию туристов неизвестна. Однако тот факт, что Дарья и еще четыре девушки получили серьезные повреждения, говорит об особой жестокости нападавших. Пострадавшие уже обратились в полицию с заявлением, предварительно зафиксировав побои в местной больнице, передает Федеральное агентство новостей.

С 1 августа российские туристы могут путешествовать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Однако следует помнить, что эпидемиологическая ситуация в Турции оставляет желать лучшего, страна находится на пятом месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.