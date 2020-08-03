Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ подметили резкую смену отношения Рашкина к протестам в Хабаровске

СМИ подметили резкую смену отношения Рашкина к протестам в Хабаровске

 Аксаков уверен, что ослабление рубля простимулирует импортозамещение

Аксаков уверен, что ослабление рубля простимулирует импортозамещение
Эксперт Бабин рассказал об уязвимом месте Северо-Крымского канала

Эксперт Бабин рассказал об уязвимом месте Северо-Крымского канала

 Трамп рассказал, что его тепло встретили в Техасе и Флориде

Трамп рассказал, что его тепло встретили в Техасе и Флориде
Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

 Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии
СМИ подметили резкую смену отношения Рашкина к протестам в Хабаровске

СМИ подметили резкую смену отношения Рашкина к протестам в Хабаровске

 Аксаков уверен, что ослабление рубля простимулирует импортозамещение

Аксаков уверен, что ослабление рубля простимулирует импортозамещение
Эксперт Бабин рассказал об уязвимом месте Северо-Крымского канала

Эксперт Бабин рассказал об уязвимом месте Северо-Крымского канала

 Трамп рассказал, что его тепло встретили в Техасе и Флориде

Трамп рассказал, что его тепло встретили в Техасе и Флориде
Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

 Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии
19:53   3 Августа 2020
Происшествия

Кадры избиения украинки на турецком пляже появились в Сети

Кадры избиения украинки на турецком пляже появились в Сети

Компания туристов с Украины подверглась нападению на пляже Момо в турецком городе Чешме, что в 80 километрах от Измира. Среди отдыхающих были девушки, в том числе известная украинская модель Дарья Кирилюк.

Дарья, ее молодой человек и их друзья получили серьезные травмы. Напали на них сотрудники службы безопасности пляжа. Об этом девушка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Причина нападения охранников на компанию туристов неизвестна. Однако тот факт, что Дарья и еще четыре девушки получили серьезные повреждения, говорит об особой жестокости нападавших. Пострадавшие уже обратились в полицию с заявлением, предварительно зафиксировав побои в местной больнице, передает Федеральное агентство новостей.

С 1 августа российские туристы могут путешествовать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Однако следует помнить, что эпидемиологическая ситуация в Турции оставляет желать лучшего, страна находится на пятом месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#турция #кирилюк #избиение модели

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...