Депутат Пушкина: насильственная преступность в России имеет мужское лицо

Российское законодательство защищает женщин от крайних форм насилия и наказания так же, как и несовершеннолетних. Так депутат Госдумы Оксана Пушкина прокомментировала в интервью «Политике сегодня» несоответствие Уголовного кодекса, в котором запрещено пожизненное заключение для женщин, и Конституции, где декларируется равенство полов.

Из-за моратория на смертную казнь, пожизненное лишение свободы является высшей мерой наказания, которое назначают за особо тяжкие преступления. Однако равенство прав мужчин и женщин не означает полную идентичность полов, заметила парламентарий.

«Я не могу вспомнить ни одной женщины среди серийных маньяков-педофилов, но другие леденящие душу преступления они совершать способны. Поэтому я считаю, что пожизненное заключение имеет смысл применять и к наиболее опасным преступницам, — считает телеведущая. — Например, если мы говорим, что у терроризма нет национальности и религии, то и половой принадлежности у него тоже быть не может».

Вместе с тем, запрет на применение огнестрельного оружия против женщин Оксана Пушкина только приветствует. Она напомнила, что стрельба на поражение требует веских оснований — прежде всего, это ответ на насилие со стороны преступника. По статистике, большинство правонарушений совершают мужчины, отметила парламентарий.

«Так, среди лиц, совершивших убийство и покушение на убийство в 2017 году, 85% составляли мужчины. Среди сравнительно небольшого числа женщин-убийц — 79% страдали от домашнего насилия тех, кого они убили, — привела данные журналист. — Применение огнестрельного оружия опасно тем, что в неразберихе его жертвой может стать невиновный человек. У насильственной преступности в России мужское лицо, и запрет стрельбы по женщинам я дискриминацией не считаю».

По словам Пушкиной, необходимо вносить изменения в законодательство, постепенно ликвидируя дискриминацию как в отношении женщин, так и в отношении мужчин.