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Беглов вручил награды деятелям Петербурга за вклад в борьбу с COVID-19

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19:40   3 Августа 2020
Общество

Беглов вручил награды деятелям Петербурга за вклад в борьбу с COVID-19

Беглов вручил награды деятелям Петербурга за вклад в борьбу с COVID-19

Награды за поддержку медицинских учреждений Петербурга и экономики в период пандемии вручил глава Северной столицы Александр Беглов. Их удостоились руководители Союза промышленников и предпринимателей города.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, генеральный конструктор ХК "Ленинец" Анатолий Турчак был отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. По словам Беглова, он активно участвовал в разработке мер поддержки экономической сферы на федеральном и региональном уровнях.

Почетная грамота досталась генеральному директору Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Михаилу Лобину. Почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом" получил и депутат ГД РФ Владимир Катенев, передают "Невские новости".

Все указанные деятели помогли городским медучреждениям, отметил Беглов. Пациенты и медики получили средства индивидуальной защиты и необходимое для лечения оборудование. Первую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие 10 дней. Об этом сообщает телеканал "360".

Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте обновляются в ежедневном режиме.

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Автор: Илья Романович
#петербург #беглов #коронавирус

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