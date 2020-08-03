Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

Нефтяное лобби США прикончит Джо Байдена, если он запретит добычу сланцевой нефти. Такое мнение высказал независимый аналитик Александр Егоров во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот».

«Еще может после этого проживет две недели. Сланцевики, нефтяники и мафия тоже никуда не делась. Они будут защищать свои интересы», — объяснил он.

По словам эксперта, чтобы сохранять позицию лидера Америки, нужно учитывать интересы представителей разных отраслей. В противном случае — это чревато последствиями.

«Если он не будет сохранять баланс интересов, то наживет себе очень сильных врагов», — сказал аналитик.

В США именно система, по словам Александра Егорова, является главенствующей и определяет основные тренды дипломатии.

«Их страна сильно отличается от нашей с точки зрения роли личности в истории. У нас один лидер определяет многое, а у них система. И в этой системе, если нужно, и финансовые отчеты [президента США Дональда] Трампа вывернут наизнанку», — заключил он.

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