Историк Евгений Понасенков заявил, что адвокат доцента Олега Соколова и вдовы рэпера Эндрю Картрайта имеет нездоровые наклонности.

Расчленившую мужа Марину Кохал будет защищать адвокат историка Олега Соколова, который аналогичным образом расправился со своей возлюбленной. Российский публицист Евгений Понасенков считает, что такое положение дел может указывать на психические отклонения самого адвоката. Этими наблюдениями он поделился с журналистами "Полит России".

Историк назвал поведение адвоката Соколова "гнилым пиаром" и отметил, что выставлять себя официальным защитником расчленителей может только нездоровый и потенциально опасный человек. Также Понасенков отметил, что нормальный человек никогда "не протянет руки тем, кто отрубал чужие руки".