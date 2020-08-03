Сын украинского политика купил остров в Италии за десять миллионов евро

Сын украинского политика и промышленника Вячеслава Богуслаева Александр приобрел остров в Италии за десять млн евро, сообщает местное авторитетное издание Corriere della Sera.

Известно, что 42-летний Богуслаев-младший является гражданином островного государства Гренада, но проживает в Монако. Его отец известен на Украине как глава завода "Мотор Сич" в Запорожье, он является богатейшим человеком в стране.

В середине июля стало известно, что группа состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии продала остров Богуслаеву. Итальянский остров Галлинара, который находится в Лигурийском море, принадлежал местным семьям на протяжении почти 50 лет. Журналисты шутят, что теперь на острове может появиться украинский флаг.

Ранее RT сообщил, что депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук приехал в Крым, чтобы провести на полуострове свой отпуск.