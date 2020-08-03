Политолог Захаров назвал искусственным хабаровский протест

Ответственные за организацию митингов в Хабаровском крае должны быть привлечены к ответственности, уверен политолог Дмитрий Захаров.

Организаторы несанкционированных акций в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на фоне распространения коронавируса должны понести административное наказание. В особых случаях, как считает политолог, такая деятельность требует привлечения ответственных за митинг к уголовной ответственности.

Сейчас в регионе наблюдается снижение интереса "активистов" к участию в акции. О причинах этого явления рассказал политолог, руководитель АНО "Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодежных Инициатив" Дмитрий Захаров в беседе с корреспондентом "НьюИнформ". По его словам, организаторы акций должны быть наказаны за попытку искусственного создания напряженности.

"Самых активных оппозиционеров из числа организаторов, помимо штрафов, принуждать к общественным работам на 15 суток и более. В случае смерти людей из числа митингующих, которые пришли на их акции, привлекать по УК РФ по соответствующим статьям", — добавил политолог.

Незаконные акции в Хабаровском крае продолжаются с 11 июля. Число участников акции постоянно снижается. По словам эксперта, манипуляторы не смогли "раскачать" протестную деятельность в регионе.