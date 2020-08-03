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19:07   3 Августа 2020
Экономика

"Газпром" ответил на штраф от Польши из-за "Северного потока — 2"

"Газпром" ответил на штраф от Польши из-за "Северного потока — 2"

Штраф в размере 213 млн злотых от польского регулятора UOKiK будет обжалован "Газпромом" в суде, говорится в сообщении компании.

Российская компания "Газпром" будет обжаловать в суде решение польского антимонопольного регулятора UOKiK о рекордном штрафе суммой в 213 млн злотых (приблизительно 50 млн евро). На данный момент официальное уведомление о штрафе изучается компанией.

Ранее польский регулятор выписал крупный денежный штраф за отказ о предоставлении информации касательно строительства газопровода "Северный поток — 2". В свою очередь "Газпром" сообщил, что запрашиваемые данные не имеют никакого отношения к антимонопольному расследованию.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #польша #газпром #"Северный поток — 2"

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