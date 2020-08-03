Аксаков уверен, что ослабление рубля простимулирует импортозамещение

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что рубль начнет укрепляться в ближайшее время. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он объяснил, что это связано с ростом цены на нефть.

«Рубль был переукреплен. Примерно в той разнице, которая сейчас сложилась между курсом рубля. Это переукрпеление произошло благодаря активным операция ЦБ на рынке», — добавил парламентарий.

Он также рассказал о снижении курса рубля. По его словам, на это влияет совокупность факторов. К тому же, инвесторов может отпугнуть антироссийская риторика, которую развивают некоторые страны. Уменьшилась и маржа, зарабатываемая спекулянтами, — из-за снижения ключевой ставки.

«Спекулянты уходят, выводят капиталы, это влияет на снижение рубля», — пояснил гость эфира.

Поскольку бесконтрольная печать денег способна привести к инфляции, в России умеренно подходят к этому, заметил Аксаков. Центробанк и правительство, по мнению депутата, «делают все грамотно, обеспечивая финансовую стабильность».

Российскому бизнесу необходимо иметь стабильную национальную валюту. При этом снижение рубля должно простимулировать новый виток импортозамещения, считает финансовый эксперт. Зарубежные товары дорожают из-за снижения стоимости российской валюты, и их необходимо заменять отечественными аналогами.

Что касается мирового валютного рынка, где пока что главенствует доллар, то на нее влияют отношения США и Китая. Однако переоценивать слабости американской валюты не стоит, считает Аксаков.