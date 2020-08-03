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18:58   3 Августа 2020
Происшествия

Врач рассказал, как Курбан-Байрам мог превратить Турцию в рассадник тифа

Врач рассказал, как Курбан-Байрам мог превратить Турцию в рассадник тифа

Загрязненный ручей в турецком городе, в который попали биологические отходы во время праздника Курбан-Байрам, может стать источником опасных заболеваний, считает врач-дезинфектолог Николай Дубинин.

Жители Карамюрсельского района Турции обнаружили, что местный ручей изменил цвет и запах. Экспертиза показала, что ухудшение качества воды произошло в результате жертвоприношения животных во время праздника, которые происходили в водоеме.

Дубинин рассказал Федеральному агентству новостей, что биологические отходы, образованные при разделке туш, являются опасными. Через воду в таком ручье можно заразиться холерой, брюшным тифом, дизентерией или столбняком, считает врач.

Эксперт рассказал, что в России источники водоснабжения признаны зоной санитарной охраны. Такие водоемы запрещено загрязнять отходами. Дубинин отметил, что если бы аналогичная ситуация произошла в курортном городе Турции, то российские туристы могли бы заразиться опасными болезнями.

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Автор: Василий Пименов
#турция #курбан-байрам #Дубинин #тиф

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