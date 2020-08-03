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18:41   3 Августа 2020
Общество

Медведев с женой получат дипломатические паспорта по указу Путина

Медведев с женой получат дипломатические паспорта по указу Путина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и его супруга Светлана вошли в число лиц, которым будут выданы дипломатические паспорта для пересечения границы.

Соответствующий указ 3 августа подписал президент Владимир Путин. Перечень тех, кто имеет право дипломатические паспорта, состоит из более чем 50 позиций. Туда включены не только высокопоставленные госслужащие, дипломаты, но и их супруги. Глава государства может вносить коррективы в этот список на основании мотивированных ходатайств федеральных органов государственной власти.

Должность зампредседателя Совбеза была утверждена в январе 2020 года, тогда же ее занял бывший председатель российского правительства Медведев.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #медведев #указ путина #дипломатический паспорт

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