Медведев с женой получат дипломатические паспорта по указу Путина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и его супруга Светлана вошли в число лиц, которым будут выданы дипломатические паспорта для пересечения границы.

Соответствующий указ 3 августа подписал президент Владимир Путин. Перечень тех, кто имеет право дипломатические паспорта, состоит из более чем 50 позиций. Туда включены не только высокопоставленные госслужащие, дипломаты, но и их супруги. Глава государства может вносить коррективы в этот список на основании мотивированных ходатайств федеральных органов государственной власти.

Должность зампредседателя Совбеза была утверждена в январе 2020 года, тогда же ее занял бывший председатель российского правительства Медведев.