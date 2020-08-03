Силовики ПНС обыскивают автомобили ливийцев на фоне массовых протестов

Мирные жители Ливии сообщили о проверках телефонов гражданского населения и обысках автомобилей, которые устраивают боевики группировки RADA, находящейся под контролем "МВД" ПНС Ливии. Соответствующие сообщения появились в социальных сетях.

Как пишет Федеральное агентство новостей, боевики RADA начали устраивать обыски на фоне массовых протестов, которые накануне прошли в населенном пункте Тарик аль-Матар и соседних районах.

По данным СМИ, ливийцы выходят на митинги и требуют ликвидировать бандформирования в Триполи и изгнать из страны иностранных наемников. Кроме того, жители столицы муниципалитета Эль-Маргаб обвинили триполитанское правительство в том, что оно обделяет граждан электроснабжением, подавая больше электроэнергии в те районы, где дислоцируются боевики.