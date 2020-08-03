МИД Сирии осудил воровство природных ресурсов страны со стороны США

Руководство Сирии решительно осудило соглашение, заключенное между главарями курдских террористов в Заевфратье и американской нефтяной компанией для продолжения незаконной добычи и контрабанды сирийской нефти.

Официальный Дамаск назвал соглашение между курдскими бандами и американской нефтяной компанией открытым грабежом, которому потворствует администрация американского президента Дональда Трампа.

Глава американского Госдепа Майк Помпео в ходе заседания комитета Сената США по международным делам подтвердил, что американская нефтяная компания заключила сделку с главарем "Демократических сил Сирии" Мазлумом Абди по разработке нефти и газа в восточной части САР. Помпео добавил, что для заключения сделки "потребовалось больше времени, чем ожидалось", пишет Федеральное агентство новостей.

В МИД Сирии осудили соглашение, назвав его "грабежом и сделкой между ворами, которые грабят, и ворами, которые покупают ворованное". Также отмечается, что никакой юридической силы соглашение между курдскими бандами и американской компанией не имеет.

Оборонное ведомство РФ ранее заявило, что американские военные в Сирии, которые незаконно добывают и вывозят сирийскую нефть, нарушили введенные США санкции. На территорию Сирии ввозилось оборудование и запчасти для оборудования на месторождениях нефти.