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18:24   3 Августа 2020
Армия

МИД Сирии осудил воровство природных ресурсов страны со стороны США

МИД Сирии осудил воровство природных ресурсов страны со стороны США

Руководство Сирии решительно осудило соглашение, заключенное между главарями курдских террористов в Заевфратье и американской нефтяной компанией для продолжения незаконной добычи и контрабанды сирийской нефти.

Официальный Дамаск назвал соглашение между курдскими бандами и американской нефтяной компанией открытым грабежом, которому потворствует администрация американского президента Дональда Трампа.

Глава американского Госдепа Майк Помпео в ходе заседания комитета Сената США по международным делам подтвердил, что американская нефтяная компания заключила сделку с главарем "Демократических сил Сирии" Мазлумом Абди по разработке нефти и газа в восточной части САР. Помпео добавил, что для заключения сделки "потребовалось больше времени, чем ожидалось", пишет Федеральное агентство новостей.

В МИД Сирии осудили соглашение, назвав его "грабежом и сделкой между ворами, которые грабят, и ворами, которые покупают ворованное". Также отмечается, что никакой юридической силы соглашение между курдскими бандами и американской компанией не имеет.

Оборонное ведомство РФ ранее заявило, что американские военные в Сирии, которые незаконно добывают и вывозят сирийскую нефть, нарушили введенные США санкции. На территорию Сирии ввозилось оборудование и запчасти для оборудования на месторождениях нефти.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #сирия #нефть

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