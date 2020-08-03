Ливийцы напуганы ужесточением контроля боевиков ПНС в Триполи

Радикалы террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии подавляют протестные настроения на западе государства, арестовывая людей, которые выходят на митинги. Об этом сообщают источники в соцсетях.

Усама Аль-Фильтури пишет в своем Twitter-аккаунте, что население Триполи организовало в столице Ливии митинг. Помимо основных претензий со стороны граждан Ливии к правительству, есть еще несколько: низкий уровень жизни, постоянные перебои в подаче электроэнергии, а также задержка заработной платы.

Боевики RADА завершили протест жителей привычным способом — открыв по ним огонь. Также в Триполи организованы пункты досмотра, передает ФАН.

Первые задержания уже начались на подконтрольных ПНС Ливии территориях. "Силы сдерживания" арестовали уроженца Тархуны в Сирте. Во время допроса ливиец сообщил все сведения, которые интересовали радикалов о целях его визита. Однако вместо того, чтобы отпустить мирного жителя, боевики пытали его и в результате обвинили, что, находясь в Сирте, он выдал многочисленные военные тайны.

По сообщениям жителей Триполи в Twitter, ливийцы напуганы ужесточением контроля, радикалы RADA и бригады "Ан-Наваси" окружили улицы города.