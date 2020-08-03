Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов вручил награды деятелям Петербурга за вклад в борьбу с COVID-19

Беглов вручил награды деятелям Петербурга за вклад в борьбу с COVID-19

 Льготная ипотека создала риски для банков

Льготная ипотека создала риски для банков
Сын украинского политика купил остров в Италии за десять миллионов евро

Сын украинского политика купил остров в Италии за десять миллионов евро

 "Газпром" ответил на штраф от Польши из-за "Северного потока — 2"

"Газпром" ответил на штраф от Польши из-за "Северного потока — 2"
Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

 Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии
Беглов вручил награды деятелям Петербурга за вклад в борьбу с COVID-19

Беглов вручил награды деятелям Петербурга за вклад в борьбу с COVID-19

 Льготная ипотека создала риски для банков

Льготная ипотека создала риски для банков
Сын украинского политика купил остров в Италии за десять миллионов евро

Сын украинского политика купил остров в Италии за десять миллионов евро

 "Газпром" ответил на штраф от Польши из-за "Северного потока — 2"

"Газпром" ответил на штраф от Польши из-за "Северного потока — 2"
Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

 Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии
19:38   3 Августа 2020
Россия

Льготная ипотека создала риски для банков

Льготная ипотека создала риски для банков

Постановление правительства РФ о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15 процентов – инициатива эффективная и актуальная. Такое мнение «Политике сегодня» высказала эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения Наталья Залюбовская.

«С учетом того, что общее количество кредитов на сегодняшний день значительно уменьшилось, и количество договоров ипотеки, которые заключали граждане, тоже существенно снизилось из-за пандемии и последствий выхода из кризиса, я думаю, что такого рода льготная ипотека полезна и своевременна. Программа позволит вернуть или даже увеличить объемы кредитных договоров на прежний уровень», — объяснила эксперт.

Снижение первоначального взноса по ипотеке поможет сотни тысячам россиян

Пандемия коронавируса значительно ударила по бюджету населения, говорит экономист. Поэтому для банков есть определенные риски.

«Вопрос в другом, заключить, то заключат, а смогут ли платить в течение 25–30 лет ежемесячные выплаты? Сейчас процент бедности увеличивается, количество безработных достигло 4,5 миллиона человек, поэтому есть большие риски невыплат», — отметила Залюбовская.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального ипотечного взноса с 20 до 15%. Он также подчеркнул, что российский кабмин продолжает улучшать условия льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.

Оценил эффективность программы и экономист Никита Масленников. Он рекомендовал воспользоваться условиями льготной ипотеки, но реально оценить свои доходы, чтобы не попасть в долговую яму.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#россия #ипотека #кредит #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...