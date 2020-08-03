Льготная ипотека создала риски для банков

Постановление правительства РФ о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15 процентов – инициатива эффективная и актуальная. Такое мнение «Политике сегодня» высказала эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения Наталья Залюбовская.

«С учетом того, что общее количество кредитов на сегодняшний день значительно уменьшилось, и количество договоров ипотеки, которые заключали граждане, тоже существенно снизилось из-за пандемии и последствий выхода из кризиса, я думаю, что такого рода льготная ипотека полезна и своевременна. Программа позволит вернуть или даже увеличить объемы кредитных договоров на прежний уровень», — объяснила эксперт.

Пандемия коронавируса значительно ударила по бюджету населения, говорит экономист. Поэтому для банков есть определенные риски.

«Вопрос в другом, заключить, то заключат, а смогут ли платить в течение 25–30 лет ежемесячные выплаты? Сейчас процент бедности увеличивается, количество безработных достигло 4,5 миллиона человек, поэтому есть большие риски невыплат», — отметила Залюбовская.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального ипотечного взноса с 20 до 15%. Он также подчеркнул, что российский кабмин продолжает улучшать условия льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.

Оценил эффективность программы и экономист Никита Масленников. Он рекомендовал воспользоваться условиями льготной ипотеки, но реально оценить свои доходы, чтобы не попасть в долговую яму.