Оксана Пушкина выступила за искоренение половой дискриминации в России

Конституция РФ провозглашает равенство полов, однако в законодательстве есть послабления для женщин. Корреспондент «Политики сегодня» обсудил этот вопрос с депутатом ГД РФ Оксаной Пушкиной.

— Согласно УК РФ, женщину нельзя приговорить к смертной казни. Также есть с полтысячи профессий, запрещенных «слабому полу». Почему в законе существуют подобные послабления?

— Равенство прав мужчин и женщин не означает нашу полную идентичность. Женщины могут рожать детей, это большая физическая и моральная нагрузка, переложить которую на мужские плечи невозможно. Такую «поблажку» мужчинам дала природа. Поэтому российское законодательство, действительно, защищает женщин от крайних форм насилия и наказания так же, как и несовершеннолетних. Это продиктовано потребностями общества в самосохранении и развитии.

— А как насчет обязательного призыва к срочной службе в армии только для мужчин, справедлива ли эта «поблажка», на ваш взгляд?

— Сегодня в российской армии успешно служат более 41 тысячи женщин, среди них около четырех тысяч офицеров, в том числе 44 полковника. Это чуть более 4% от общей численности военнослужащих, поскольку женщины под призыв не попадают и служат исключительно по контракту. При этом конкурс в военные вузы у женщин даже выше, чем у мужчин – 27 человек на место. Женщины в армии занимают все более заметное место, например, вскоре в составе Черноморского флота появится патрульный катер «П-834», который впервые будет укомплектован полностью женским экипажем.

— Что вы скажете о контрактной службе для женщин?

— Я убеждена, что будущее за контрактной армией. Если женщина хочет служить родине и получать за это деньги, нужно создать для нее все условия. Как и мужчина, не желающий брать в руки оружие, должен иметь возможность послужить стране как-то иначе. Если армия России станет полностью добровольной и профессиональной, дискриминация мужчин и женщин в ней будет невозможной.

— Как можно объяснить запрет на использование пистолетов и автоматов против женщин?

— Закон, действительно, запрещает применение огнестрельного оружия в отношении женщин, и я это только приветствую. Стрельба на поражение требует веских оснований, прежде всего, это ответ на насилие со стороны преступника. Несмотря на нехватку гендерной статистики, нужно признать, что большинство насильственных преступлений в России совершают мужчины. Так, среди лиц, совершивших убийство и покушение на убийство в 2017 году, 85% составляли мужчины. Среди сравнительно небольшого числа женщин-убийц - 79% страдали от домашнего насилия тех, кого они убили.

— Не является ли это дискриминацией по отношению к мужчинам?

— Применение огнестрельного оружия опасно тем, что в неразберихе его жертвой может стать невиновный человек. У насильственной преступности в России мужское лицо, и запрет стрельбы по женщинам я дискриминацией не считаю.

— А что касается пожизненного заключения? Справедливо ли не использовать такую меру наказания по отношению к женщинам?

— Пожизненное заключение в России к женщинам (также, как к несовершеннолетним) не применяется, и это тоже неслучайно. Из-за моратория на смертную казнь, пожизненное лишение свободы является высшей мерой наказания. Его назначают за особо тяжкие преступления против жизни, половой неприкосновенности детей, терроризм, геноцид и подобные ужасы. Я не могу вспомнить ни одной женщины среди серийных маньяков-педофилов, но другие леденящие душу преступления они совершать способны. Поэтому я считаю, что пожизненное заключение имеет смысл применять и к наиболее опасным преступницам. Например, если мы говорим, что у терроризма нет национальности и религии, то и половой принадлежности у него тоже быть не может.

— Нужно ли актуализировать действующие законы, кодексы, акты и постановления в этой сфере?

— Жизнь не стоит на месте, и представления о норме со временем меняются. Поэтому нужно вносить изменения в законодательство, постепенно ликвидируя дискриминацию как в отношении женщин, так и в отношении мужчин.