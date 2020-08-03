Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

 Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском

Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском
В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

 Политолог предрек новые инциденты с заложниками на Украине

Политолог предрек новые инциденты с заложниками на Украине
Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

 В своем глазу Facebook не замечают. Милонов заступился за TikTok

В своем глазу Facebook не замечают. Милонов заступился за TikTok
Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

 Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском

Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском
В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

 Политолог предрек новые инциденты с заложниками на Украине

Политолог предрек новые инциденты с заложниками на Украине
Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

 В своем глазу Facebook не замечают. Милонов заступился за TikTok

В своем глазу Facebook не замечают. Милонов заступился за TikTok
18:09   3 Августа 2020
Экономика

В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

Российские семьи с детьми, оказавшиеся в трудном материальном положении, смогут рассчитывать на финансовую помощь от государства в августе, согласно инициативе Министерства труда и социальной защиты.

Вспышка коронавирусной инфекции и введенные для борьбы с ней ограничения стали причиной сокращения доходов у многих граждан РФ.

С сентября начинается новый учебный год в России. Сбор детей в школу требует значительных затрат. Власти окажут материальную поддержку малоимущим семьям и безработным родителям, передает издание Konkurent.ru.

Новые выплаты можно будет направить на приобретение одежды, обуви и канцелярских принадлежностей для школьников. Подробные детали получения пособий станут известны после окончательной подготовки проекта, отметили в Минтруда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#кризис #выплаты #школа #господдержка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...