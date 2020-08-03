В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

Российские семьи с детьми, оказавшиеся в трудном материальном положении, смогут рассчитывать на финансовую помощь от государства в августе, согласно инициативе Министерства труда и социальной защиты.

Вспышка коронавирусной инфекции и введенные для борьбы с ней ограничения стали причиной сокращения доходов у многих граждан РФ.

С сентября начинается новый учебный год в России. Сбор детей в школу требует значительных затрат. Власти окажут материальную поддержку малоимущим семьям и безработным родителям, передает издание Konkurent.ru.

Новые выплаты можно будет направить на приобретение одежды, обуви и канцелярских принадлежностей для школьников. Подробные детали получения пособий станут известны после окончательной подготовки проекта, отметили в Минтруда.