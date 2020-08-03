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17:57   3 Августа 2020
Происшествия

Террористы движения "Талибан" развернули свой флаг в соборе Святой Софии

Террористы движения "Талибан" развернули свой флаг в соборе Святой Софии

Активисты запрещенного в России движения "Талибан" провели акцию в соборе Святой Софии. Они развернули свой флаг и выкрикивали лозунги, сообщает греческое издание Vima Orthodoxias.

Собор Святой Софии, находящийся в турецком городе Стамбул, посетили активисты талибов Афганистана. Находясь внутри, они развернули свой флаг, а также выкрикивали "Аллаху акбар". Они поднимали указательные пальцы вверх, что является жестом радикальных исламистов, отмечает греческий ресурс.

Эксперт по борьбе с исламским экстремизмом Нур Дахри считает, что после этого в соборе скоро появится и флаг ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ).

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Автор: Ирина Большунова
#стамбул #талибан #Святая София

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