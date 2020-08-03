Миронова заподозрили в пиаре из-за идеи вернуть прежний пенсионный возраст

Предложение думской фракции «Справедливая Россия» вернуть прежний пенсионный возраст похоже на попытку пиара перед грядущими выборами. Такое мнение «Политике Сегодня» высказал первый зампред комитета Совфеда по социальной политике, глава президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Это попытка пиара, ведь близится 13 сентября. Не думаю, что правительство и Госдума одобрят такой подход. Слишком далеко мы ушли от этой реформы. Тем более, что определенные виды пенсий сохранились для этой возрастной категории», — сказал Рязанский.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов призвал вернуться к «дореформенному» возрасту выхода на пенсию — в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Парламентарий аргументировал тем, что правительство, при котором проводилась пенсионная реформа, впоследствии ушло в отставку. Рязанский напомнил, что далеко не все инициаторы покинули свои посты.

«Ключевые фигуры в российском правительстве, которые принимали решения, остались. Более того, президент сам активно участвовал в решении этого вопроса, очень непростого и очень болезненного. Он рассматривал эту проблему и тщательно взвешивал все "за" и "против". С его стороны были предложены ряд смягчающих действий, которые отрегулировали реформу», — говорит сенатор.

Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Она предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Реформа не должна коснуться граждан, которые заняты на тяжелых работах. Также она предусматривает ряд льгот для медицинских работников, педагогов и представителей некоторых других специальностей, но затрагивает большую часть россиян.