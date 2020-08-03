Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском

Российская Федерация никогда не вмешивалась в дела Белоруссии, рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.

Москва не собирается лезть во внутренние процессы республики, уточнили во внешнеполитическом ведомстве. Также в МИД отметили, что послу Белоруссии в РФ заявлено, что арест 33 российских граждан на территории страны реализован под надуманным предлогом.

Правоохранительные органы Белоруссии 29 июля задержали более 30 россиян, вменив им попытку дестабилизации обстановки в стране. Сейчас в ситуации разбираются белорусские правоохранительные органы.