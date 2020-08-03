Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

 Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском

Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском
В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

 Политолог предрек новые инциденты с заложниками на Украине

Политолог предрек новые инциденты с заложниками на Украине
Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

 В своем глазу Facebook не замечают. Милонов заступился за TikTok

В своем глазу Facebook не замечают. Милонов заступился за TikTok
Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

 Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском

Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском
В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

 Политолог предрек новые инциденты с заложниками на Украине

Политолог предрек новые инциденты с заложниками на Украине
Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

 В своем глазу Facebook не замечают. Милонов заступился за TikTok

В своем глазу Facebook не замечают. Милонов заступился за TikTok
17:41   3 Августа 2020
Общество

Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском

Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском

Российская Федерация никогда не вмешивалась в дела Белоруссии, рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.

Москва не собирается лезть во внутренние процессы республики, уточнили во внешнеполитическом ведомстве. Также в МИД отметили, что послу Белоруссии в РФ заявлено, что арест 33 российских граждан на территории страны реализован под надуманным предлогом.

Правоохранительные органы Белоруссии 29 июля задержали более 30 россиян, вменив им попытку дестабилизации обстановки в стране. Сейчас в ситуации разбираются белорусские правоохранительные органы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#москва #минск #белоруссия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...