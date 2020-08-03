Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

 Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском

Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском
В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

 Политолог предрек новые инциденты с заложниками на Украине

Политолог предрек новые инциденты с заложниками на Украине
Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

 В своем глазу Facebook не замечают. Милонов заступился за TikTok

В своем глазу Facebook не замечают. Милонов заступился за TikTok
Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Лингвисты поддержали идею отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

 Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском

Россия указала на надуманный предлог задержания своих граждан под Минском
В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

В Минтруда анонсировали новые выплаты на детей в августе

 Политолог предрек новые инциденты с заложниками на Украине

Политолог предрек новые инциденты с заложниками на Украине
Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

 В своем глазу Facebook не замечают. Милонов заступился за TikTok

В своем глазу Facebook не замечают. Милонов заступился за TikTok
17:38   3 Августа 2020
Общество

Опрос "Левада-центра" показал, что 98% россиян не доверяют Навальному

Опрос "Левада-центра" показал, что 98% россиян не доверяют Навальному

Уровень доверия к блогеру Алексею Навальному среди россиян составил всего 2%. Результаты исследования "Левада-центра" были опубликованы в конце июля.

Социологи с помощью телефонного опроса выяснили уровень доверия граждан России к политикам и общественным деятелям. Респондентам было предложено назвать пять-шесть фамилий тех, кому они более всего доверяют. Всего в списке оказалось 16 фамилий.

Глава признанного в РФ иноагентом ФБК Алексей Навальный, набрав 2%, занял одну из самых низких позиций в списке. Такие показатели он демонстрировал и в июне прошлого года. В течение последних месяцев рейтинг блогера был стабильно низким и не поднимался выше 4% в апреле и мае.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #рейтинг #навальный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...