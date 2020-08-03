Опрос "Левада-центра" показал, что 98% россиян не доверяют Навальному

Уровень доверия к блогеру Алексею Навальному среди россиян составил всего 2%. Результаты исследования "Левада-центра" были опубликованы в конце июля.

Социологи с помощью телефонного опроса выяснили уровень доверия граждан России к политикам и общественным деятелям. Респондентам было предложено назвать пять-шесть фамилий тех, кому они более всего доверяют. Всего в списке оказалось 16 фамилий.

Глава признанного в РФ иноагентом ФБК Алексей Навальный, набрав 2%, занял одну из самых низких позиций в списке. Такие показатели он демонстрировал и в июне прошлого года. В течение последних месяцев рейтинг блогера был стабильно низким и не поднимался выше 4% в апреле и мае.