Историк заподозрил националистов в осквернении памятника знаменитому раввину

В столице Литвы осквернили памятник еврейскому духовному лидеру Элияху бен Шломо-Залману. Он жил в Вильнюсе с 1748 года вплоть до своей смерти в 1797 году. По информации литовских правоохранителей, памятник, расположенный на одной из улиц Старого города, облили кислотой.

Об осквернении памяти Виленского Гаона, как называют монумент раввина в Вильнюсе, в полицию сообщил экскурсовод. Кандидат исторических наук, доцент СПбГАСУ Евгений Гурьев в комментарии «Политике Сегодня» не исключил, что на улицы литовской столицы вернулся антисемитизм времен Второй мировой войны.

«Мы прекрасно знаем, что в Прибалтике сторонников этой идеологии достаточно много. <…> Это просто чудовищно. В последнее время, к сожалению, мы наблюдаем всплеск национализма, причем в крайних его проявлениях», — заявил историк.

Гурьев обратил внимание, что идеи национализма процветают на фоне экономической нестабильности и неопределенности в обществе. Осквернение памятника Виленскому Гаону может быть результатом накопившихся проблем Евросоюза.

Монумент духовному лидеру осквернили не в первый раз: аналогичный случай был в июне 2020 года. Вандалов до сих пор не нашли. Историк предположил, что их личности так и останутся в тайне.

«Под влиянием социально-экономического кризиса в Европе естественном образом выросло влияние крайне радикальных националистических сил. Вот они и проявляют себя такими дикими актами. С этим нужно бороться, а этих людей нужно обязательно находить и сажать в тюрьму. Скорее всего их не найдут, но искренне хочется верить, что все виновные будут наказаны», — добавил Гурьев.

Собеседник предположил, что Израиль не останется в стороне и отреагирует на выходку вандалов.

Еще одной причиной произошедшего, по версии Гурьева, может быть антироссийский курс, которому следует почти вся современная Европа. Когда власти отдельной страны идеологически поощряют радикальные правые силы, те стараются воспользоваться безнаказанностью.

«Не удивляйтесь, что эти люди будут исповедовать националистические идеи не только в отношении русских или коммунистов, пытаясь переписать историю, но и в отношении евреев. Потому что этот элемент нельзя просто взять и удалить из нацистской "программы", он там является одним из ключевых пунктов. В любом случае, это чудовищно, когда оскверняются памятники. Не менее чудовищно, когда оскверняются памятники советским солдатами и полководцам», — заключил историк.

«Политика Сегодня» ранее писала, как в польском городе Легница нашли обезглавленную статую советского маршала Константина Рокоссовского. В период с 1997 по 2018 год количество советских памятников в Польше сократилось в четыре раза – с 561 до 134. Локальные акции по сносу и осквернению монументов погибшим во время Второй мировой войны советским солдатам проходят по сей день.

Виленского Гаона считают основателем собственной школы толкования Талмуда, к которому стекались ученики со всей Европы. Считается, что одним из потомков Элияху бен Шломо-Залмана является премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.